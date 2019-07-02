03 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, İtalya Serie A takımlarından Genoa ile anlaşma sağladı.

Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.07.2019

'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen , Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu.

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