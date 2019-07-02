02 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan Selçuk İnan'a 1 yıllık kontrat... Son dakika transfer haberleri

G.Saray'da Selçuk İnan kararı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 Giriş Tarihi: 02.07.2019

'da için sürpriz karar... Sarı kırmızılılarda teknik direktör 'in 1 sezon daha takımında görmek istediği Selçuk İnan'ın takımda kalması kesinleşirken tecrübeli oyuncuyla 1 sezonluk kontrat yapılacak.

'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ın takımda kalması kesinleşti. Fatih hoca, kaptanın 1 sezon daha oynamasını istedi.

Yıllık ücret konusunda görüşmeler sürerken Selçuk'un 500 bin Euro'ya imza atılması bekleniyor.

Selçuk İnan, Galatasaray kariyeri boyunca 400 müsabakaya çıkarken 61 gol 77 asistle oynamıştı.

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