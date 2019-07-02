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Galatasaray'dan Selçuk İnan'a 1 yıllık kontrat... Son dakika transfer haberleri
Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 Giriş Tarihi: 02.07.2019
Galatasaray'da Selçuk İnan için sürpriz karar... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in 1 sezon daha takımında görmek istediği Selçuk İnan'ın takımda kalması kesinleşirken tecrübeli oyuncuyla 1 sezonluk kontrat yapılacak.
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan'ın takımda kalması kesinleşti. Fatih hoca, kaptanın 1 sezon daha oynamasını istedi.
Yıllık ücret konusunda görüşmeler sürerken Selçuk'un 500 bin Euro'ya imza atılması bekleniyor.
Selçuk İnan, Galatasaray kariyeri boyunca 400 müsabakaya çıkarken 61 gol 77 asistle oynamıştı.
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