02 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da 15 milyon euro ödeme yapıldı

Galatasaray'da 15 milyon euro ödeme yapıldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, mali yönden önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yönetim, UEFA'ya teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıdı şartlarını yerine getirdi.

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, mali yönden önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yönetim, UEFA'ya teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıdı şartlarını yerine getirdi. Şampiyonluk primleri dahil, futbolculara son 2 haftada 15 milyon euro'luk ödeme yapıldı. Galatasaray'da yabancı oyuncuların alacakları sıfırlandı. Yerli futbolculara ise kampa gitmeden prim ve taksitleri yatırılacak.

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