02 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak üzere çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, çalışmalar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yürütüyor. Sarı kırmızılı kulüpte takımdan ayrılacak isimlerle ilgili olarak da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılı kulübün genç oyuncusu Belçika ekibine transfer oluyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Transferde sona gelindi...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.07.2019

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