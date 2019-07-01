Galatasaray'da flaş ayrılık! Recep Gül Belçika yolcusu
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak üzere çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, çalışmalar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yürütüyor. Sarı kırmızılı kulüpte takımdan ayrılacak isimlerle ilgili olarak da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılı kulübün genç oyuncusu Belçika ekibine transfer oluyor.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak üzere çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, çalışmalar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yürütüyor.
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