02 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Yunus pazarlığı

Yunus pazarlığı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.07.2019

’da Mbaye Diagne veya Younes Belhanda satışı beklenirken ilk giden Florya’dan ayrılan ilk isim genç Yunus Akgün olabilir. Lazio, 18 yaşındaki futbolcu için iki gündür İstanbul’da.

'da Mbaye Diagne veya Younes Belhanda satışı beklenirken ilk giden Florya'dan ayrılan ilk isim genç Yunus Akgün olabilir. Lazio, 18 yaşındaki futbolcu için iki gündür İstanbul'da. Galatasaray 4 milyon euro isterken, İtalyan devi 2.5 milyon euro'ya kadar çıktı. Cimbom, Yunus'u satarak Luyindama'nın mecburi transferinde eksi yazarak başladığı sezonda ek gelir elde etmeye çalışıyor.

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