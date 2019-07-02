Son dakika: Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklıyı açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bonservisi ellerinde olan Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Galatasaray, bonservisi ellerinde olan Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı!



