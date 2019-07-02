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Son dakika: Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklıyı açıkladı
Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 Giriş Tarihi: 02.07.2019
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bonservisi ellerinde olan Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.
Galatasaray, bonservisi ellerinde olan Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı!
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