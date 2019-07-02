02 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklıyı açıkladı

G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 Giriş Tarihi: 02.07.2019

Transfer çalışmalarını sürdüren , bonservisi ellerinde olan ve Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

, bonservisi ellerinde olan ve Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı!


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