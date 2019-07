Cimbom'da Fernando Banega değişikliği!

Galatasaray, Sevilla'dan Ever Banega transferinde her geçen gün önemli yol kat ediyor. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fernando, Sevilla'ya gitmeyi kabul etti.

Galatasaray, Sevilla'dan Ever Banega transferinde her geçen gün önemli yol kat ediyor. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fernando, Sevilla'ya gitmeyi kabul etti. Bu gelişme üzerine Arjantinli yıldızın menajeri İstanbul'a davet edildi. Banega'nın menajeri Santiago Hirsig, kısa süre içerisinde son detayları konuşmak için İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın gelecek hafta transfer piyasasını sarsacak Ever Banega ismini resmen açıklaması bekleniyor.