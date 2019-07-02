02 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Cimbom'da Fernando Banega değişikliği!

Cimbom'da Fernando Banega değişikliği!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Galatasaray, Sevilla'dan transferinde her geçen gün önemli yol kat ediyor. Spor'un haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu , Sevilla'ya gitmeyi kabul etti.

Galatasaray, Sevilla'dan transferinde her geçen gün önemli yol kat ediyor. Spor'un haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu , Sevilla'ya gitmeyi kabul etti. Bu gelişme üzerine Arjantinli yıldızın menajeri İstanbul'a davet edildi. Banega'nın menajeri Santiago Hirsig, kısa süre içerisinde son detayları konuşmak için İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın gelecek hafta transfer piyasasını sarsacak Ever Banega ismini resmen açıklaması bekleniyor.

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