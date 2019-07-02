02 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

İmparator’dan Puscas'a yakın takip

İmparator’dan yakın takip
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Teknik direktör , gündemde olan Palermo'nun forveti George Puscas'ı izlemek için İtalya'da düzenlenen Avrupa U21 Şampiyonası'na heyet göndermişti.

Teknik direktör , gündemde olan Palermo'nun forveti George Puscas'ı izlemek için İtalya'da düzenlenen Avrupa U21 Şampiyonası'na heyet göndermişti. Usta hocanın, kurmaylarından genç oyuncu için olumlu rapor aldığı ve yönetime de 'alınsın' şeklinde görüş belirttiği kaydedildi. F.Bahçe'nin de listesinde olan 23 yaşındaki Romanyalı oyuncu için Sheffield United'ın da devrede olduğu gelen haberler arasında.

TARAFTAR İÇİN BAŞSAĞLIĞI
Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk kutlamasında hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada "Babaeski Derneği tarafından düzenlenen 22. şampiyonluk kutlamasında kalp krizi geçiren 84 yaşındaki taraftarımız Nurzat Telören'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Nurzat Telören'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Galatasaray'da flaş ayrılık! Transferde sona gelindi... Galatasaray'da flaş ayrılık! Transferde sona gelindi...
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray... Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör