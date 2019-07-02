İmparator’dan Puscas'a yakın takip
Teknik direktör Fatih Terim, gündemde olan Palermo'nun forveti George Puscas'ı izlemek için İtalya'da düzenlenen Avrupa U21 Şampiyonası'na heyet göndermişti.
Teknik direktör Fatih Terim, gündemde olan Palermo'nun forveti George Puscas'ı izlemek için İtalya'da düzenlenen Avrupa U21 Şampiyonası'na heyet göndermişti. Usta hocanın, kurmaylarından genç oyuncu için olumlu rapor aldığı ve yönetime de 'alınsın' şeklinde görüş belirttiği kaydedildi. F.Bahçe'nin de listesinde olan 23 yaşındaki Romanyalı oyuncu için Sheffield United'ın da devrede olduğu gelen haberler arasında.
TARAFTAR İÇİN BAŞSAĞLIĞI
Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk kutlamasında hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada "Babaeski Derneği tarafından düzenlenen 22. şampiyonluk kutlamasında kalp krizi geçiren 84 yaşındaki taraftarımız Nurzat Telören'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Nurzat Telören'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
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