02 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Kaleye bir Timsah

Kaleye bir Timsah
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Cimbom, 'yı yedekleyecek hatta önümüzdeki yıllarda kaleyi devralacak bir isim arıyor. İşin ilginç yanı sarı-kırmızılıların gündemine aldığı iki eldiven de 'un oyuncuları.

Cimbom, 'yı yedekleyecek hatta önümüzdeki yıllarda kaleyi devralacak bir isim arıyor. İşin ilginç yanı sarı-kırmızılıların gündemine aldığı iki eldiven de 'un oyuncuları. Galatasaray, hem 23 yaşındaki Okan Kocuk hem de 22 yaşındaki Muhammet Şengezer'e kanca atmış durumda. Yeşil-beyazlı takım şu anda Okan Kocuk'u bırakmaya daha yakın görünüyor.
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