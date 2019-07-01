01 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika... Galatasaray'a transferde Diagne şoku!

Galatasaray'a transferde Diagne şoku!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 Giriş Tarihi: 01.07.2019

'ın takımdan göndermeyi planladığı 'den flaş bir paylaşım geldi.

'ın satışından elde edeceği gelirle yapmayı planladığı Senegalli golcü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arabistan'a transfer olmayacağını açıkladı.

Senegalli golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "4 yıllık kontratım var. Kalmaya karar verdim çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Ben bir kulüp aramıyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Gitmek istediğim yere kendim karar veririm. Anlıyor musunuz? Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımı kısa süre sonra silerken, ikinci paylaşımı kaldırmadı.

İşte Diagne'nin yaptığı paylaşımlar:



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