01 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Diagne'de geri adım atıldı

Diagne'de geri adım atıldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Mbaye Diagne için 15 milyon euro'yu gözden çıkaran kulübü , ülkede yaşanan sorun nedeniyle geri adım attı.

Arap ekibinin yöneticileri, sarıkırmızılı kulüple irtibata geçerek Senegalli golcüden vazgeçtiklerini iletti. Ayrıca kulüpten 9 milyon euro maaş aldığı iddia edilen Ahmed Musa'nın da sarı-kırmızılı kulübe önerildiği ifade edildi. Yöneticiler ise ilk hedeflerinin Senegalli futbolcuyu satmak olduğu için 'a 'ret' cevabı verdi.
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