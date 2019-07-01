Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz İstanbul'da! Jimmy Durmaz kimdir?

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da prensip anlaşmasına varılan Jimmy Durmaz, İstanbul'a geldi.

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray; Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerinin ardından 4. transferini de bitirmek üzere.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Toulouse forması giyen Jimmy Durmaz'ı İstanbul'a getirdi. İsveçi futbolcu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak." ifadelerini kullandı.

JIMMY DURMAZ KİMDİR?

22 Mart 1989 tarihinde İsveç'in Örebro şehrinde doğan Jimmy Durmaz, İsveç'in BK Forward takımında başladığı profesyonel kariyerinde Malmö, Gençlerbirliği, Olimpiakos ve Toulouse formalarını giydi. Kariyerinde 313 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 48 gol ve 37 asistlik bir performans sergiledi. Asıl mevkisi sol kanat olan İsveçli oyuncu, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

İşte Jimmy Durmaz'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri: (Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)