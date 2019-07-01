01 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz İstanbul'da! Jimmy Durmaz kimdir?

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 Giriş Tarihi: 01.07.2019

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'da prensip anlaşmasına varılan , 'a geldi.

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ; , ve Valentine Ozornwafor transferlerinin ardından 4. transferini de bitirmek üzere.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Toulouse forması giyen 'a getirdi. İsveçi futbolcu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak." ifadelerini kullandı.

JIMMY DURMAZ KİMDİR?

22 Mart 1989 tarihinde İsveç'in Örebro şehrinde doğan Jimmy Durmaz, İsveç'in BK Forward takımında başladığı profesyonel kariyerinde Malmö, Gençlerbirliği, Olimpiakos ve Toulouse formalarını giydi. Kariyerinde 313 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 48 gol ve 37 asistlik bir performans sergiledi. Asıl mevkisi sol kanat olan İsveçli oyuncu, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

İşte Jimmy Durmaz'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri: (Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yıldız ismin menajeri G.Saray için geliyor Yıldız ismin menajeri G.Saray için geliyor
Galatasaray'a transferde Diagne şoku! Galatasaray'a transferde Diagne şoku!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! Resmen açıklandı G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! Resmen açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör