01 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray, Claudia Pop Cuic'i transfer etti

Galatasaray transferi duyurdu! 1 yıllık imza
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.07.2019

, yeni sezon çalışmaları kapsamında, Rumen Claudia Pop Cuic'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki Rumen oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Botaşspor forması giyen forvet Cuic, 32 maçta 14.3 sayı, 5 ribaund, 2.1 asist ve 1.3 top çalma istatistikleriyle mücadele etti.

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