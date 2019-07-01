01 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da imza zamanı

Galatasaray'da imza zamanı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Babel, Adem ve Ozornwafor’u duyuran G.Saray, yeni isimler için geri sayıma geçti. Askerden dönen ile ’nın da açıklanması bekleniyor

Geçtiğimiz cuma günü , ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattığını açıklayan 'da yeni KAP'lar için geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılı ekipte sıra ve 'ya geldi. Askerlik görevini bedelli olarak yerine getiren ve geçtiğimiz günlerde terhis olan iki ismin transferinde de herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedildi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Yusuf ve Şener'in 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.

YILLIK MALİYET 9 MİLYON LİRA

'dan bonservisini alan 26 yaşındaki sol kanat Yusuf, imzayı atmadan Galatasaray formasıyla verdiği pozla gündeme oturmuştu. 'in uyardığı belirtilen başarılı oyuncu, daha sonra özür dilemişti. Formayı sırtına geçirmek için sabırsızlanan Yusuf'un senelik 3 milyon TL'den 3 yıllık imza atacağı öğrenildi. 'den ayrılan Şener ise Aslan'la 6 milyon TL'den 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

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