Galatasaray'da imza zamanı
Babel, Adem ve Ozornwafor’u duyuran G.Saray, yeni isimler için geri sayıma geçti. Askerden dönen Yusuf Erdoğan ile Şener Özbayraklı’nın da açıklanması bekleniyor
Geçtiğimiz cuma günü Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray'da yeni KAP'lar için geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılı ekipte sıra Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'ya geldi. Askerlik görevini bedelli olarak yerine getiren ve geçtiğimiz günlerde terhis olan iki ismin transferinde de herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedildi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Yusuf ve Şener'in 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.
YILLIK MALİYET 9 MİLYON LİRA
Bursaspor'dan bonservisini alan 26 yaşındaki sol kanat Yusuf, imzayı atmadan Galatasaray formasıyla verdiği pozla gündeme oturmuştu. Fatih Terim'in uyardığı belirtilen başarılı oyuncu, daha sonra özür dilemişti. Formayı sırtına geçirmek için sabırsızlanan Yusuf'un senelik 3 milyon TL'den 3 yıllık imza atacağı öğrenildi. Fenerbahçe'den ayrılan Şener ise Aslan'la 6 milyon TL'den 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
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