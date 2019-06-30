30 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Babel yeni sezona en uçta başlayacak

Babel yeni sezona en uçta başlayacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.06.2019

3 yılda 9.5 milyon euro kazanacak 'in ücreti taraftarlarca çok bulunurken Hollandalı yıldızın sezona santrfor bölgesinde başlayacağı öğrenildi.

Diagne'nin satılmasa dahi Uluslar Kupası'nda yer aldığı için takıma geç katılacak. Bu nedenle Hollandalı yıldız Babel ilk zamanlarda en uçta görev yapacak. Hazırlık maçları hatta sezonun ilk haftalarında Babel'i santrforda göreceğiz.
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