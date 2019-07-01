01 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Atalay Babacan parlayacak

Atalay parlayacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Sarı-kırmızılılara dördüncü kez imza attıktan sonra, "Her sene altyapıdan bir futbolcu çıkarmalıyız" diyen , geçen sezon Ozan Kabak'ı parlatmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının bu kez hedefinde var.

Yeni sezon öncesi yapılacak kampa Gökay Güney, Batuhan Şen, Celil Yüksel, Mustafa Kapı, Recep Gül ve gibi birçok ismi alacak olan Terim gençlere fırsat verecek. Başarılı hocanın bu sezon Atalay'ın üzerinde duracağı ve 19'luk orta sahayı sık sık kullanacağı öğrenildi. Geçen sezon 2'si olmak üzere 32 maça çıkan Atalay; 10 gol, 10 asistle oynadı.
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