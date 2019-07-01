Galatasaray'da 4 basketbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta, 4 oyuncusu ile yola devam etme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat oyuncu Marko Arapovic ile Can Korkmaz, Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz'ın sözleşmelerindeki opsiyon haklarının kullanıldığı kaydedildi.