01 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da 4 basketbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray'da 4 basketbolcunun sözleşmesi uzatıldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Doğa Sigorta, 4 oyuncusu ile yola devam etme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat oyuncu Marko Arapovic ile Can Korkmaz, Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz'ın sözleşmelerindeki opsiyon haklarının kullanıldığı kaydedildi.

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