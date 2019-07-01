Galatasaray'a para yağacak
G.Saray, Aslantepe Stadı’nın isim hakkı için Kazakistan’dan bir şirketle görüşüyor. Ayrıca formanın göğüs kısmı için tanıdık bir isme gidilecek
Sarı-kırmızılılar 2009-2010 sezonunda Türk Telekom'a stadın isim hakkını 10 yıl satmıştı. Bu sezon biten anlaşmayla sponsor arayışlarına girildi. Cimbom'un bir süredir Kazakistan'dan bir firmayla stadın isim hakkı konusunda görüştüğü ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların 3+2 yıl olmak üzere firmayla yıllığı 12 milyon dolar'dan anlaşma sağlaması bekleniyor. NEF ile forma göğüs sponsorluğu bitecek Cimbom, Krosnadar'ın G.Saraylı yöneticisi Bahattin Demirbilek ile temasa geçti. Demirbilek'in şirketlerinden biri formaya ismini verebilir.
NEF kola geçmek istiyor
Aslan, 3 yıllık göğüs sponsoru NEF'ten 52 milyon lira almıştı. Geçen sezon Emre Akbaba transferinde de yardımcı olan NEF bu kez göğüs yerine formanın kolunda isminin yer almasını istiyor. Aslan böylece kol, göğüs ve stadyumdan üç ayrı kaynak sağlayacak.
THY Devler Ligi'nde olabilir
Şampiyonlar Ligi'ne katılan Türk ekiplerinin göğüs sponsorluğunu yapan Türk Hava Yolları, sarı-kırmızılıların çizeceği politikaya göre yeniden teklif verecek. Cimbom, eğer ki anlaşacağı göğüs sponsoruna Avrupa kupaları için de el sıkışırsa THY ile bir iş birliği olmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"