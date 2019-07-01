Galatasaray'a para yağacak

G.Saray, Aslantepe Stadı’nın isim hakkı için Kazakistan’dan bir şirketle görüşüyor. Ayrıca formanın göğüs kısmı için tanıdık bir isme gidilecek

Sarı-kırmızılılar 2009-2010 sezonunda Türk Telekom'a stadın isim hakkını 10 yıl satmıştı. Bu sezon biten anlaşmayla sponsor arayışlarına girildi. Cimbom'un bir süredir Kazakistan'dan bir firmayla stadın isim hakkı konusunda görüştüğü ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların 3+2 yıl olmak üzere firmayla yıllığı 12 milyon dolar'dan anlaşma sağlaması bekleniyor. NEF ile forma göğüs sponsorluğu bitecek Cimbom, Krosnadar'ın G.Saraylı yöneticisi Bahattin Demirbilek ile temasa geçti. Demirbilek'in şirketlerinden biri formaya ismini verebilir.

NEF kola geçmek istiyor

Aslan, 3 yıllık göğüs sponsoru NEF'ten 52 milyon lira almıştı. Geçen sezon Emre Akbaba transferinde de yardımcı olan NEF bu kez göğüs yerine formanın kolunda isminin yer almasını istiyor. Aslan böylece kol, göğüs ve stadyumdan üç ayrı kaynak sağlayacak.

THY Devler Ligi'nde olabilir

Şampiyonlar Ligi'ne katılan Türk ekiplerinin göğüs sponsorluğunu yapan Türk Hava Yolları, sarı-kırmızılıların çizeceği politikaya göre yeniden teklif verecek. Cimbom, eğer ki anlaşacağı göğüs sponsoruna Avrupa kupaları için de el sıkışırsa THY ile bir iş birliği olmayacak.