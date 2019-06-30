Onyekuru'da mutlu son

Şampiyonluğun kazanıldığı geçen yıl müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki oyuncudan iyi haber geldi. Everton’ın yıldız futbolcuyu bir sene daha sarı-kırmızılılara kiralamayı kabul ettiği öğrenildi

Galatasaray formasıyla müthiş bir sezon geçiren Henry Onyekuru'da flaş gelişme... Sarı-kırmızılıların kiralık oynattığı Nijeryalı futbolcuyu gelecek sezon da kadrosunda tutacağı öğrenildi. Bonservisinin bulunduğu Everton ile görüşen G.Saray Yönetimi'nin 22 yaşındaki oyuncuyu 1 sene daha kiralama konusunda el sıkıştığı belirtildi. İngiltere'de çalışma izni de çıkaramadığı iddia edilen Onyekuru ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

KULÜPLER DE ANLAŞTI

Nijerya Milli Takımı'nda fazla forma şansı bulamadığı için Premier Lig'de oynama engeline takılan Onyekuru'nun da Galatasaray'ı çok istediği kaydedildi. Genç futbolcunun menajeri Villa, İngiliz ekibinin idarecileriyle görüşürken, Onyekuru'nun bir sezon daha Türkiye'de oynamasının gelişimi açısından önemine vurgu yaptı. Bu arada Nijeryalı futbolcunun, aldığı birçok ciddi teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

ASLAN ONU DA BIRAMIYOR

Marcao'yu gündeminde tutan Atalanta, ikinci kez G.Saray'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, daha önce 10 milyon önerdiği 23 yaşındaki stoper için bu kez 12 milyon euro teklif etti. Ancak sarı-kırmızılıların 25 milyon euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmayacağı öğrenildi.