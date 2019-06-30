30 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Şimdi gözler Yusuf ve Şener'de

Şimdi gözler Yusuf ve Şener'de
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Babel, ve Ozornwafor'dan sonra gözler Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'ya çevrildi.

, önceki gün 3 isimle basının karşısına çıkarken, Yusuf ve Şener'in de kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, askerden dönen iki oyuncuyla da büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.
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