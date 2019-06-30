Fatih Terim'in gözdesi Okan Koçuk
Mücadele edeceği tüm kulvarlarda zirveyi hedefleyen Galatasaray, alternatifli bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer harekatına devam eden sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un kalecisi Okan Koçuk için de nabız yokluyor. Terim'in 23 yaşındaki file bekçisinin alınması yönünde ısrarcı davrandığı belirtiliyor.
CİMBOM'A GENÇ STOPER
Hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'da gündeme bir isim daha geldi. Sarı-kırmızılıların Altay'ın 22 yaşındaki stoperi Ulaş Zengin'i istediği iddia edildi. İzmir ekibinin hocası Sait Karafırtınalar da, "Galatasaray, Ulaş'ı transfer etmek istiyor. Kısa sürede durum netleşecek" dedi.
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