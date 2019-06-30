30 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'in gözdesi Okan Koçuk

Terim'in gözdesi Okan Koçuk
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 Giriş Tarihi: 30.06.2019

Mücadele edeceği tüm kulvarlarda zirveyi hedefleyen , alternatifli bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda harekatına devam eden sarı-kırmızılılar, 'un kalecisi için de nabız yokluyor. Terim'in 23 yaşındaki file bekçisinin alınması yönünde ısrarcı davrandığı belirtiliyor.

CİMBOM'A GENÇ STOPER

Hareketli bir transfer dönemi geçiren 'da gündeme bir isim daha geldi. Sarı-kırmızılıların Altay'ın 22 yaşındaki stoperi Ulaş Zengin'i istediği iddia edildi. ekibinin hocası Sait Karafırtınalar da, "Galatasaray, Ulaş'ı transfer etmek istiyor. Kısa sürede durum netleşecek" dedi.

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