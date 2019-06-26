Diagne'nin talibi çok
Arabıstan'dan Al-Nasr ile yıllık 4 milyon euro'ya anlaşan Mbaye Diagne için G.Saray yönetiminin pazarlık yaptığı biliniyordu.
Senegalli'nin menajerinin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri hatta Mısır ve Tayland gibi ülkelerden talip bulduğu konuşuluyor. Anlaşma olmazsa rotayı çevirecek.
BARUSSO GERİ DÖNDÜ
2008'de Aslan'da yarım sezon geçiren Ahmed Barusso futbola döndü. 2015-16'da emekli olan 34'lük orta sahanın maddi açıdan zor durumda olduğu için İtalya'nın amatör ligi takımı Colorno ile anlaştı.
FRANCK RIBERY ÇİN'E
Bayern'den ayrılan ve G.Saray'a geleceği iddia edilen Ribery'nin iki seçeneği olduğu belirtildi. Fransız yıldıza Çinliler ve Championship ekibi Sheffield'ın talip olduğu yazıldı.
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