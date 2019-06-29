29 Haziran 2019, Cumartesi
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Wesley Sneijder gözaltına alındı
Bir dönem formasını giydiği Galatasaray'da taraftarların sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder'in geçtiğimiz hafta Hollanda'da bir aracı tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.06.2019
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in geçtiğimiz günlerde skandal bir olaya karıştığı ortaya çıktı.
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