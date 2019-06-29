29 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Wesley Sneijder gözaltına alındı

Bir dönem formasını giydiği Galatasaray'da taraftarların sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder'in geçtiğimiz hafta Hollanda'da bir aracı tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

G.Saray'ın eski yıldızı gözaltına alındı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.06.2019

'ın eski yıldızı 'in geçtiğimiz günlerde skandal bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

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