26 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray, Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı

G.Saray, Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.06.2019

, takımlarından Palmeiras'da forma giyen eski futbolcusu 'nun sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.

, eski futbolcusu Brezilyalı 'nun unutmadı. Sarı-kırmızılıların hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Pitbull Melo!" denildi. Paylaşımda ayrıca takipçilere, 'Felipe Melo'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?' soruldu.
2011 yılında 'nın takımından kiralık olarak transfer edilen ve daha sonra bonservisi alınan Melo, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 155 müsabakada 18 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Cimbom'da 3 şampiyonluğu, 2 , 2 de sevinci yaşadı.

36 yaşına giren Felipe Melo şu an kariyerini ekiplerinden Palmeiras'da sürdürüyor.

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