29 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Trezeguet parlıyor

Trezeguet parlıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Sarı-kırmızılı ekibin gözdelerinden Trezeguet, Afrika Kupası'ndaki performansıyla değerini biraz daha artırdı. Afrika Kupası’nda 1 gol ve 1 asistle dikkat çeken Mısırlı yıldızın transferi zora girdi...

Mısır formasıyla 1 gol ve 1 asistle oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, turnuvanın dikkat çeken isimlerinden olurken; olası transferini de zora soktu. G.Saray adına kupanın en iyisi ise 22. şampiyonluğun baş mimarlarından Feghouli oluyor. Cezayirli yıldız, Senegal karşısında yaptığı asistle çıkışını sürdürürken; Diagne de boş kaleye kaçırdığı golle yine gündeme oturdu. Luyindama'lı Demokratik Kongo ise 2'de 0 çekti.

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