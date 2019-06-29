Trezeguet parlıyor

Sarı-kırmızılı ekibin gözdelerinden Trezeguet, Afrika Kupası'ndaki performansıyla değerini biraz daha artırdı. Afrika Kupası’nda 1 gol ve 1 asistle dikkat çeken Mısırlı yıldızın transferi zora girdi...

Mısır formasıyla 1 gol ve 1 asistle oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, turnuvanın dikkat çeken isimlerinden olurken; olası transferini de zora soktu. G.Saray adına kupanın en iyisi ise 22. şampiyonluğun baş mimarlarından Feghouli oluyor. Cezayirli yıldız, Senegal karşısında yaptığı asistle çıkışını sürdürürken; Diagne de boş kaleye kaçırdığı golle yine gündeme oturdu. Luyindama'lı Demokratik Kongo ise 2'de 0 çekti.