Galatasaray'ın kozu 'Avrupa'
Kayserispor’un 26 yaşındaki sağ kanadı, G.Saray’a gelmek için gemileri yaktı. Kulübüne, “Hayallerimin peşinden gitmem için kolaylık sağlayın” mesajını iletti.
Bu sezon 16. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek G.Saray'ın transfer görüşmelerinde bu detay önemli bir yer tutuyor. Daha önce birçok kez pazarlık masasında bu kozu kullanan sarı-kırmızılılar, Deniz Türüç için de Devler Ligi'nde boy gösterecek olmasını devreye soktu. Kayserispor forması giyen sağ kanatın, kulübüne G.Saray'da forma giyme isteğini ilettiği öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun, yakın çevresine de Avrupa arenasında oynama ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.
BASAMAK ATLAMA ZAMANI
Kayserispor ile 1 yıllık sözleşmesi kalan tecrübeli oyuncunun yönetime, "Kayseri'de miadımı doldurduğumu düşünüyorum. Güzel anılarım oldu ama artık basamak atlama zamanı geldi. Şampiyonlar Ligi'nde kendimi kanıtlamak istiyorum. Hayallerimin peşinden gitmem için kolaylık sağlayın" ifadelerini kullandığı iddia edildi. 2015'te Kayserispor'a gelen sağ kanat, sarı kırmızılı kulüpte başarılı bir dört yıl geçirdi. Deniz Türüç, geçtiğimiz sezon 26 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
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