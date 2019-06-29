29 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fernando sürprizi

Cimbom'da Fernando sürprizi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Galatasaray transferde girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon da şampiyonluk isteyen sarı-kırmızılılıar'ın uzun süredir peşinde olduğu Banega transferinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası 'nun, Sevilla'nın radarına girdiği ifade edildi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi'nin, 31 yaşındaki yıldızı Porto ve Manchester City döneminden beri takip ettiği belirtilirken; Banega transferinin bir miktar para ve Fernando takasıyla sonuçlanacağı kaydedildi.

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