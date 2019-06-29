29 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Fernando sürprizi
Giriş Tarihi: 29.06.2019
Galatasaray transferde girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon da şampiyonluk isteyen sarı-kırmızılılıar'ın uzun süredir peşinde olduğu Banega transferinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Fernando'nun, Sevilla'nın radarına girdiği ifade edildi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi'nin, 31 yaşındaki yıldızı Porto ve Manchester City döneminden beri takip ettiği belirtilirken; Banega transferinin bir miktar para ve Fernando takasıyla sonuçlanacağı kaydedildi.
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