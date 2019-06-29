Samuray tatilde

Aslan'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'nun, tatilinden renkli fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yakaladığı büyük balığı paylaşan Samuray, bu kez suyun altından çıktı. Deniz kaplumbağasıyla yüzen Yuto, "Çok güzeldi" notuyla o anları paylaştı.

Aslan'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'nun, tatilinden renkli fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yakaladığı büyük balığı paylaşan Samuray, bu kez suyun altından çıktı. Deniz kaplumbağasıyla yüzen Yuto, "Çok güzeldi" notuyla o anları paylaştı.