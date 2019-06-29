29 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Samuray tatilde

Samuray tatilde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Aslan'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'nun, tatilinden renkli fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yakaladığı büyük balığı paylaşan , bu kez suyun altından çıktı. Deniz kaplumbağasıyla yüzen Yuto, "Çok güzeldi" notuyla o anları paylaştı.

Aslan'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'nun, tatilinden renkli fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yakaladığı büyük balığı paylaşan , bu kez suyun altından çıktı. Deniz kaplumbağasıyla yüzen Yuto, "Çok güzeldi" notuyla o anları paylaştı.

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