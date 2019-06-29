29 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Chicha İspanya’ya

Chicha İspanya’ya
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.06.2019

West Ham forması giyen Meksikalı golcü 'in, kariyerine 'da devam etmek istediği belirtildi. Record'un haberine göre G.Saray'a sıcak bakmayan 31 yaşındaki Chicharito, ABD'den gelen teklifleri de geri çevirerek İspanya'da takım arıyor.

West Ham forması giyen Meksikalı golcü 'in, kariyerine 'da devam etmek istediği belirtildi. Record'un haberine göre G.Saray'a sıcak bakmayan 31 yaşındaki Chicharito, ABD'den gelen teklifleri de geri çevirerek İspanya'da takım arıyor.

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