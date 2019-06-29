29 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Ianis değil Puşkaş

Ianis değil Puşkaş
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Galatasaray gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Scout ekibi, Romanya ’in golcüsü Puşkaş’ı önerdi. yıldız santrfora onay verdi.

Galatasaray'da uzun bir süredir 'nin oğlu Ianis Hagi'nin transfer edileceği konuşuluyordu. Fakat Viitorul'un Ianis için 10 milyon euro istemesi bu transferin önünü tıkarken yine Romanya'dan başka bir isim gündeme geldi. takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir turnuva çıkaran George Puşkaş, scout ekibinin radarına girdi. Turnuvada 3'ü penaltıdan olmak üzere 4 gol atan Puşkaş, elemelerde ise 7 kez fileleri sarsmıştı. 2013'te İtalyan devi İnter'in keşfettiği Puşkaş, geçen yaz 3.3 milyon euro'ya Palermo'ya satıldı. Statü gereği 23 yaşında olmasına rağmen turnuvada oynayabilen Puşkaş'ın piyasa değeri 3 milyon euro. Rumen futbolcu, Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna edilmek isteniyor. Puşkaş'ın yine scout transferi olan Marcao kadar etkili olması bekleniyor.

PUŞKAŞ KİMDİR?
23 yaşındaki forvet geçen sezon Serie B'de 33 maçta 9 gol attı, 3 asistle oynadı. 1.88 boyuyla hava toplarında etkili olan Puşkaş, sırtı dönük de oynayabiliyor. Penaltılarda hata yapmayan genç futbolcunun Palermo ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Menajeri açıkladı! G.Saray ile anlaştık Menajeri açıkladı! "G.Saray ile anlaştık"
İşte Galatasaray'ın yeni stoperi İşte Galatasaray'ın yeni stoperi
Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör