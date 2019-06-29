Cimbom'un eski aşkı alevlendi

Galatasaray transfer girişimlerine tam gaz devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar'ın geçen sezon da istediği Ahmed Musa, yine kulübe önerildi.

Nijerya formasıyla Dünya Kupası'nda harika bir performans gösteren Ahmed Musa, 16.5 milyon euro'ya Leicester'dan Al Nasr'a satılmıştı. Arabistan ekibinde 26 maçta 7 gol, 7 asist yapan 26'lık yıldızın kulübünde mutlu olmadığı ifade edildi. Arabistan ekiplerinin mali kriz yaşadığı iddia edilirken, kulüplerin futbolculardan indirim istediği belirtildi. Bu nedenle oyuncunun menajerinin golcü arayışı sürdüren Galatasaray'a teklifte bulunduğu ifade edildi. Diagne ile anlaştığı haberleri çıkan fakat somut bir adım atamayan Al Nasr'ın Ahmed Musa ile 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.