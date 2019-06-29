29 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk karar!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yıldız futbolcularına gelen teklifleri tek tek değerlendiren Cimbom'da sürpriz bir karar alındı. Galatasaray Terim'in "Kesinlikle vazgeçilmez" dediği futbolcu için 25 milyon Euro'luk karara imza attı. İşte detaylar...

G.Saraylı yıldıza çılgın teklif! 25 milyon euro...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.06.2019

'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor.

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