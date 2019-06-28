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Galatasaray Valentine Ozornwafor'u transferi açıkladı
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019
Galatasaray, Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Galatasaray, 20 yaşındaki Valentine Ozornwafor için Enyimba FC'ye 300 bin euro ödeyecek. Nijeryalı futbolcuya 4 sezon için toplamda 575 bin euro garanti ücret ödenecek.
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