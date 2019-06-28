28 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Valentine Ozornwafor'u transferi açıkladı

İşte Galatasaray'ın yeni stoperi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019

, ekibi Enyimba Aba'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

, ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Galatasaray, 20 yaşındaki Valentine Ozornwafor için Enyimba FC'ye 300 bin euro ödeyecek. Nijeryalı futbolcuya 4 sezon için toplamda 575 bin euro garanti ücret ödenecek.

Galatasaraya Ozornwafor transferini böyle duyurdu | Video haber

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