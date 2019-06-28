Son dakika: Babel Galatasaray'da
Galatasaray, Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Hollandalı oyuncu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyun Adınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'ın 2 milyon Euro imza parası ödeyeceği Babel, yıllık 2,5 milyon Euro kazanacak.
"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir
Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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