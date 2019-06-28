28 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Son dakika: Babel Galatasaray'da

Babel'den 3 yıllık imza! İşte kazanacağı ücret...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019

, ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

, Hollandalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyun Adınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'ın 2 milyon Euro imza parası ödeyeceği Babel, yıllık 2,5 milyon Euro kazanacak.

"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray Ryan Babel transferini bu video ile duyurdu | Video haber

Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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