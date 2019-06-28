28 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Son dakika: Adem Büyük Galatasaray'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Evkur Yeni Malatyaspor'un 31 yaşındaki futbolcu Adem Büyük ile anlşama sağladı.

Adem Büyük G.Saray'da! İşte alacağı ücret...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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