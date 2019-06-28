28 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray'da Ryan Babel ve Adem Büyük sarı kırmızılı ekibe transferleri öncesi sağlık kontrollerinden geçirildi. 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak Babel ve Türk Lirası üzerinden anlaşma yapılacak Adem Büyük'ün transferlerinin bugün resmen açıklanması bekleniyor.
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı diğer isimlerden Yusuf Erdoğan, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ile ilgili açıklamaların ise önümüzdeki pazartesi günü yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da Ryan Babel ve Adem Büyük kontrolden geçti | Son dakika transfer haberleri
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019
Galatasaray'ın yeni transferleri Ryan Babel ve Adem Büyük sağlık kontrollerinden geçirildi. Sarı kırmızılı ekibin transferleri bugün açıklaması bekleniyor.
2018-19 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon için hedefleri arasına Şampiyonlar Ligi'ni de dahil etti. Bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte gelişmeler arka arkaya geliyor.
Galatasaray'da Ryan Babel ve Adem Büyük sarı kırmızılı ekibe transferleri öncesi sağlık kontrollerinden geçirildi. 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak Babel ve Türk Lirası üzerinden anlaşma yapılacak Adem Büyük'ün transferlerinin bugün resmen açıklanması bekleniyor.
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı diğer isimlerden Yusuf Erdoğan, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ile ilgili açıklamaların ise önümüzdeki pazartesi günü yapılması bekleniyor.
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