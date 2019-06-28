28 Haziran 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Marcao'nun fiyatı 25 milyon Euro
Giriş Tarihi: 28.06.2019
Aslan'ın Chaves takımından 4 milyon euro'ya aldığı Marcao'ya İtalya'dan talip çıktı.
Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Atalanta, 23 yaşındaki stoper için 10 milyon euro teklif etti. Ancak yönetim bu rakama oyuncuyu bırakmayacağını söyledi. TuttoMercato'ya göre; Atalantalı yöneticiler İstanbul'a gelmek için harekete geçti. Fatih Terim, Sambacı stoperin 25 milyon euro'dan aşağı satılmaması gerektiğini yönetime iletti. İtalyanlar'ın 15 milyon euro'ya çıkabileceği gelen haberler arasında.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"