28 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Marcao'nun fiyatı 25 milyon Euro

Marcao'nun fiyatı 25 milyon Euro
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.06.2019

Aslan'ın Chaves takımından 4 milyon euro'ya aldığı 'ya 'dan talip çıktı.

Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Atalanta, 23 yaşındaki stoper için 10 milyon euro teklif etti. Ancak yönetim bu rakama oyuncuyu bırakmayacağını söyledi. TuttoMercato'ya göre; Atalantalı yöneticiler 'a gelmek için harekete geçti. , Sambacı stoperin 25 milyon euro'dan aşağı satılmaması gerektiğini yönetime iletti. İtalyanlar'ın 15 milyon euro'ya çıkabileceği gelen haberler arasında.

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