28 Haziran 2019, Cuma
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Diagne arapsaçı
Giriş Tarihi: 28.06.2019
Al Nasr ile 4 milyon euro'ya anlaşan Mbaye Diagne sonra 5 milyon euro talep etmişti.
Galatasaray ile Arap kulübü 15 milyon euro civarında bir bedel üzerinde tartışırken görüşmeler aniden tıkandı. Yöneticilerin yeniden buluşması beklenirken, Senegalli'nin menajerine, "Yeni kulüpler arayabilirsin" denildi.
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