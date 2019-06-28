28 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Diagne arapsaçı

Diagne arapsaçı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.06.2019

Al Nasr ile 4 milyon euro'ya anlaşan Mbaye sonra 5 milyon euro talep etmişti.

ile Arap kulübü 15 milyon euro civarında bir bedel üzerinde tartışırken görüşmeler aniden tıkandı. Yöneticilerin yeniden buluşması beklenirken, Senegalli'nin menajerine, "Yeni kulüpler arayabilirsin" denildi.

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