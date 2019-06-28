Diagne arapsaçı

Al Nasr ile 4 milyon euro'ya anlaşan Mbaye Diagne sonra 5 milyon euro talep etmişti.

Galatasaray ile Arap kulübü 15 milyon euro civarında bir bedel üzerinde tartışırken görüşmeler aniden tıkandı. Yöneticilerin yeniden buluşması beklenirken, Senegalli'nin menajerine, "Yeni kulüpler arayabilirsin" denildi.