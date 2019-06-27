27 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Ryan Babel, İstanbul'da!

Ryan Babel İstanbul'da
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 Giriş Tarihi: 27.06.2019

'ın yeni transferi Hollandalı oyuncu , 'a geldi. Sarı kırmızılı ekibin 32 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı , 'a geldi. Yeni havalimanına inen Babel'i kulüp aracı karşıladı.

Geçtiğimiz sezon sonunda İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham'dan ayrılan ve transferi bir süredir gündemi meşgul eden oyuncunun kısa süre içerisinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

Sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Ryan Babel'in 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve Hollandalı oyuncuya ödemenin 2.5 milyon Euro yıllık maaş atı bonus olarak verileceği bildirildi.

Yıldız futbolcu, bu sezon Beşiktaş ve Fulham dahil olmak üzere toplamda çıktığı 35 karşılaşmada 11 gol 5 asistle oynadı.

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