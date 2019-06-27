Ryan Babel, İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı oyuncu Ryan Babel, İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı ekibin 32 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, İstanbul'a geldi. Yeni havalimanına inen Babel'i kulüp aracı karşıladı.

Geçtiğimiz sezon sonunda İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham'dan ayrılan ve transferi bir süredir gündemi meşgul eden oyuncunun kısa süre içerisinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

Sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Ryan Babel'in 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve Hollandalı oyuncuya ödemenin 2.5 milyon Euro yıllık maaş atı bonus olarak verileceği bildirildi.

Yıldız futbolcu, bu sezon Beşiktaş ve Fulham dahil olmak üzere toplamda çıktığı 35 karşılaşmada 11 gol 5 asistle oynadı.



