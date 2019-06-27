Vedat Muriç'ten Ç. Rizespor'un sözleşme teklifine ret!
Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kosovalı golcü Vedat Muriç'e 3 yıllık sözleşme uzatma teklifi yaptı ancak 25 yaşındaki oyuncu bu teklifi geri çevirdi. Muriç ayrıca, Galatasaray'da forma giymek istediğini yönetime iletti.
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç, kulübünün 3 yıllık sözleşme teklifini reddetti. Muriç, gelecek sezon Galatasaray'da forma giymek istediğini dile getirdi.
Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.
Golcü futbolcu yönetime Galatasaray'da oynamak istediğini iletti.
İSMAİL KARTAL TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR
Okan Buruk'un takımdan ayrılmasının üzerine Çaykur Rizespor'un başına getirilen İsmail Kartal, Vedat Muriç'in takımda kalmasını istiyor. Kartal konuyla ilgili, "Ben Vedat Muriç'in kalmaasını istiyorum. Kendisiyle bugün detaylı şekilde görüşeceğiz. Takas konusunu başkanım ve yönetim kurulu bilir." açıklamasını yapmıştı.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Vedat Muriç, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 34 maçta sahadaki yerini aldı. Toplamda 3 bin 26 dakika sahada kalan Kosovalı golcü, takımına yaptığı 17 gol 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
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