27 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Vedat Muriç'ten Ç. Rizespor'un sözleşme teklifine ret!

Vedat Muriç'ten sözleşme teklifine ret!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 Giriş Tarihi: 27.06.2019

, 'ın transfer etmek istediği Kosovalı golcü 'e 3 yıllık sözleşme uzatma teklifi yaptı ancak 25 yaşındaki oyuncu bu teklifi geri çevirdi. Muriç ayrıca, Galatasaray'da forma giymek istediğini yönetime iletti.

Spor Toto Süper Lig'de forması giyen Kosovalı golcü , kulübünün 3 yıllık sözleşme teklifini reddetti. Muriç, gelecek sezon 'da forma giymek istediğini dile getirdi.

Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Galatasaray ve 'nin transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

Golcü futbolcu yönetime Galatasaray'da oynamak istediğini iletti.



İSMAİL KARTAL TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Okan Buruk'un takımdan ayrılmasının üzerine Çaykur Rizespor'un başına getirilen İsmail Kartal, Vedat Muriç'in takımda kalmasını istiyor. Kartal konuyla ilgili, "Ben Vedat Muriç'in kalmaasını istiyorum. Kendisiyle bugün detaylı şekilde görüşeceğiz. Takas konusunu başkanım ve yönetim kurulu bilir." açıklamasını yapmıştı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Vedat Muriç, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 34 maçta sahadaki yerini aldı. Toplamda 3 bin 26 dakika sahada kalan Kosovalı golcü, takımına yaptığı 17 gol 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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