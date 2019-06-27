27 Haziran 2019, Perşembe
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Vedat Muriç için para + takas
Giriş Tarihi: 27.06.2019
Cimbom'un F.Bahçe ile kapıştığı iddia edilen Vedat Muric hakkında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal yeni bir açıklama yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Toulouse'dan ciddi tekliflerin geldiğini belirten Başkan Kartal, "Para konusunda netleşen bir şey yok. Hocamız ve sportif direktörün kararı doğrultusunda Galatasaray veya F.Bahçe'den para ve futbolcu takasını konuşabiliriz" diye konuştu.
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