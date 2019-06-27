27 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Vedat Muriç için para + takas

Vedat Muriç için para + takas
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Cimbom'un F.Bahçe ile kapıştığı iddia edilen Vedat Muric hakkında Başkanı Hasan Kartal yeni bir açıklama yaptı.

, , , Toulouse'dan ciddi tekliflerin geldiğini belirten Başkan Kartal, "Para konusunda netleşen bir şey yok. Hocamız ve sportif direktörün kararı doğrultusunda Galatasaray veya F.Bahçe'den para ve futbolcu takasını konuşabiliriz" diye konuştu.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması | Video haber

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi
Fatih Terim'e transfer şoku! Fenerbahçe... Fatih Terim'e transfer şoku! Fenerbahçe...
G.Saray'a bir Uruguaylı daha! Belhanda'nın yerine gelecek G.Saray'a bir Uruguaylı daha! Belhanda'nın yerine gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör