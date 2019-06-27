Vedat Muriç için para + takas

Cimbom'un F.Bahçe ile kapıştığı iddia edilen Vedat Muric hakkında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal yeni bir açıklama yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Toulouse'dan ciddi tekliflerin geldiğini belirten Başkan Kartal, "Para konusunda netleşen bir şey yok. Hocamız ve sportif direktörün kararı doğrultusunda Galatasaray veya F.Bahçe'den para ve futbolcu takasını konuşabiliriz" diye konuştu.