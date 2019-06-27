Mevlüt Erdinç radara girdi

Terim’in milli takımdan talebesi 32’lik golcüyü istediği belirtildi

Aslan'da yerli futbolcu arayışları sürerken listeye tanıdık bir ismin girdiği öne sürüldü. Geçen sezon Antalyaspor ile ligin ikinci yarısında çok iyi bir çıkış yakalayan Mevlüt Erdinç'in Fatih Terim tarafından talep edildiği iddia edildi. Başakşehir'in 1 yıl kiraladığı Antalya'da 12 gol, 3 asistle oynayan 32 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibine geri döndü. Başakşehir ile 1 yıl daha kontratı olan Mevlüt için Teknik Direktör Okan Buruk'tan da onay çıkması gerekiyor.