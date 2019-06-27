27 Haziran 2019, Perşembe
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Mevlüt Erdinç radara girdi
Giriş Tarihi: 27.06.2019
Terim’in milli takımdan talebesi 32’lik golcüyü istediği belirtildi
Aslan'da yerli futbolcu arayışları sürerken listeye tanıdık bir ismin girdiği öne sürüldü. Geçen sezon Antalyaspor ile ligin ikinci yarısında çok iyi bir çıkış yakalayan Mevlüt Erdinç'in Fatih Terim tarafından talep edildiği iddia edildi. Başakşehir'in 1 yıl kiraladığı Antalya'da 12 gol, 3 asistle oynayan 32 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibine geri döndü. Başakşehir ile 1 yıl daha kontratı olan Mevlüt için Teknik Direktör Okan Buruk'tan da onay çıkması gerekiyor.
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