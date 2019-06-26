Luyindama satış bekliyor

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Luyindama için Diagne'nin satışının resmileşmesi bekleniyor.

Geçen sezon devre arasında kiralanan Kongolu stoper için 5 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu. Yönetim, açıklama için futbolcu satışı yapmayı bekliyor.