26 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Luyindama satış bekliyor

Luyindama satış bekliyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.06.2019

'ın bonservisini aldığı için Diagne'nin satışının resmileşmesi bekleniyor.

Geçen sezon devre arasında kiralanan Kongolu stoper için 5 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu. Yönetim, açıklama için futbolcu satışı yapmayı bekliyor.

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