26 Haziran 2019, Çarşamba
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Gudelj'de derbi iddiası
Giriş Tarihi: 26.06.2019
İtalyan medyası, bonservisi Evergrande'de olan Nemanja Gudelj için G.Saray ve F.Bahçe'nin devrede olduğunu iddia etti.
27'lik orta saha geçen sezon 3 milyon euro karşılığında S. Lizbon'da kiralık oynamıştı. Çin kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık 2019'da sona erecek Sırp futbolcu, geçen yıl 43 maçta forma giydi.
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