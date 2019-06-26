26 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Gudelj'de derbi iddiası

Gudelj'de derbi iddiası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.06.2019

İtalyan medyası, bonservisi Evergrande'de olan Nemanja için G.Saray ve F.Bahçe'nin devrede olduğunu iddia etti.

27'lik orta saha geçen sezon 3 milyon euro karşılığında S. Lizbon'da kiralık oynamıştı. kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık 2019'da sona erecek Sırp futbolcu, geçen yıl 43 maçta forma giydi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray transfer bombasını patlattı Galatasaray transfer bombasını patlattı
G.Saray'ın transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık sözleşme G.Saray'ın transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık sözleşme
G.Saray'dan Ada'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki isim G.Saray'dan Ada'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör