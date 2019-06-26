Galatasaray'da kaleye Lucas Perri

Muslera’nın alternatifi Brezilya’da bulundu. Taffarel’in iyi tanıdığı 21 yaşındaki file bekçisi, listede

Brezilya basınına göre; Galatasaray, Fernando Muslera'nın alternatifini belirledi. Geçen yıl C.Palace'a kiralanan ve Sao Paulo'ya geri dönen 21 yaşındaki kaleci Lucas Perri listeye girdi. Kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in de yakından tanıdığı Perri için, "Çok yetenekli bir kaleci" dediği ortaya çıktı. 1.97'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Perri'nin stilinin Cimbom'un eski file bekçisi Mondragon'a benzetiliyor.

SILAS'TA DEV RAKİPLER

Galatasaray scout ekibinin yeni önerisi Silas Wamangituka'da ciddi rakipler var. Fransa 2. Ligi ekibi Paris FC'de oynayan 19'luk golcü için Aslan'ın dışında Liverpool, Toulouse, Brugge, Marsilya ve Benfica ile yarıştığını yazdı.