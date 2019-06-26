26 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da kaleye Lucas Perri

Kaleye Lucas Perri
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.06.2019

Muslera’nın alternatifi ’da bulundu. Taffarel’in iyi tanıdığı 21 yaşındaki file bekçisi, listede

basınına göre; , 'nın alternatifini belirledi. Geçen yıl C.Palace'a kiralanan ve 'ya geri dönen 21 yaşındaki kaleci listeye girdi. Kaleci antrenörü 'in de yakından tanıdığı Perri için, "Çok yetenekli bir kaleci" dediği ortaya çıktı. 1.97'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Perri'nin stilinin Cimbom'un eski file bekçisi Mondragon'a benzetiliyor.

SILAS'TA DEV RAKİPLER

Galatasaray scout ekibinin yeni önerisi Silas Wamangituka'da ciddi rakipler var. 2. Ligi ekibi FC'de oynayan 19'luk golcü için Aslan'ın dışında , Toulouse, Brugge, Marsilya ve ile yarıştığını yazdı.

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