26 Haziran 2019, Çarşamba
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Aboubakar 15 milyon Euro
Giriş Tarihi: 26.06.2019
Galatasaray, Kamerunlu yıldız golcünün hem bonservisini hem de sağlık durumunu sordu
Diagne'nin yerine golcü arayan sarıkırmızılılar dört bir yandan transfer taarruzu yapıyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda tanıdık bir isim olan Vincent Aboubakar'ı da listeye almıştı. Cimbom'un Kamerunlu golcü için Porto'ya bonservisini ve sağlık raporlarını sordu. Geçen sezon çok ciddi bir sakatlık geçiren ve 42 maç kaçıran 27 yaşındaki santrfor, yeni yeni iyileşmeye başladı. Piyasa değeri 15 milyon euro civarında bulanan Kamerunlu için pazarlık yapılacak.
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