25 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Varsa yoksa Çağlar Söyüncü

Varsa yoksa Çağlar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.06.2019

için ikinci kez harekete geçecek.

Leicester ile yapılan ilk görüşmede olumsuz sonuç alan sarı-kırmızılılar, bir kez daha Ada ekibinin kapısını çalacak. Semih ile yollarını ayıran, Ahmet'i de kadrosunda düşünmeyen Aslan, Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak.
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