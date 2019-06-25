Varsa yoksa Çağlar Söyüncü

Galatasaray, Çağlar Söyüncü için ikinci kez harekete geçecek.

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Leicester ile yapılan ilk görüşmede olumsuz sonuç alan sarı-kırmızılılar, bir kez daha Ada ekibinin kapısını çalacak. Semih ile yollarını ayıran, Ahmet'i de kadrosunda düşünmeyen Aslan, Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak.