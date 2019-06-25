25 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Cimbom'un yeni çocuğu

Cimbom'un yeni çocuğu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Geçtiğimiz sezon, “’dan başka takımda oynamam” diyen Emre’yi kadrosuna katan Aslan, aynı ifadeleri kullanan Deniz için de geri sayımda

Hareketli bir dönemi geçiren , Deniz Türüç konusunda beklemeye geçti. 'nin 10 milyon euro bonservis bedeli istemesinin ardından bu transferi askıya alan sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" sözlerinin ardından yeni bir strateji belirledi. Geçtiğimiz sezon, "Galatasaray'dan başka takımda oynamam" diyen Emre Akbaba transferinde sabırlı davranan , Deniz konusunda da acele hareket etmeyecek. Futbolcunun imza atmaya hazır olmasını ile yapılacak görüşmelerde kullanacak olan Galatasaray, bonservis bedelini en az yarı yarıya düşürmeye çalışacak.

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