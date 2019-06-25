Cimbom'un yeni çocuğu

Geçtiğimiz sezon, “Galatasaray’dan başka takımda oynamam” diyen Emre’yi kadrosuna katan Aslan, aynı ifadeleri kullanan Deniz için de geri sayımda

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Deniz Türüç konusunda beklemeye geçti. Kayseri'nin 10 milyon euro bonservis bedeli istemesinin ardından bu transferi askıya alan sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" sözlerinin ardından yeni bir strateji belirledi. Geçtiğimiz sezon, "Galatasaray'dan başka takımda oynamam" diyen Emre Akbaba transferinde sabırlı davranan Cimbom, Deniz konusunda da acele hareket etmeyecek. Futbolcunun imza atmaya hazır olmasını Kayserispor ile yapılacak görüşmelerde kullanacak olan Galatasaray, bonservis bedelini en az yarı yarıya düşürmeye çalışacak.