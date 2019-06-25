25 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan Burak Kapacak harekatı! Burak Kapacak kimdir?

Galatasaray'dan yerli harekatı! İşte hedefteki isim
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 Giriş Tarihi: 25.06.2019

çalışmalarına hız veren 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, ve Şener Özbayraklı'nın ardından üçüncü transferini yapmaya hazırlanıyor.

çalışmalarına hız veren 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 'dan 'dan sonra ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, Bursaspor'dan genç futbolcu 'ı transfer listesine aldı.

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BURAK KAPACAK KİMDİR?

8 Aralık 1999 yılında dünyaya gelen genç futbolcu aslen Bursa doğumludur, burcu Yay'dır. hayatına doğup büyüdüğü şehirde, Bursaspor alt yapısında başlamıştır. 2018 yılında 50 Bin Euro imza karşılığında profesyonel mukavele imzalamıştır. İlk A Takım karşılaşmasına 2018 yılında çıkan genç futbolcu sağ bek ve Orta sahanın sağında görev yapabilmektedir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

24 Mart 2016 tarihinde U17 kadrosuna dahil olmuş 3 karşılaşmada forma giymiştir. Ardından 1 Eylül 2017 tarihinde U19'a davet edilmiş toplam 5 maçta forma giymiştir. Günümüzde Türkiye U21 Milli takım kadrosunda yer almaktadır. Burak Kapacak'ın boyu ise 1.80 cm'dir.

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