23 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Sparta Prag'a dönen Semih Kaya ilk maçına çıktı

Sparta Prag'a dönen Semih Kaya ilk maçına çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.06.2019

'ın geçtiğimiz sezon ara döneminde kiralık olarak renklerine kattığı , geri döndüğü 'la ilk maçına çıktı.

Geçen sezonun ikinci yarısında sarı kırmızılıların 'dan kiraladığı ve takımda tutmak istediği söylenen , bonservisinin bulunduğu Sparta Prag'a döndü ve ilk maçına çıktı.

Semih Kaya, Sparta Prag'ın Benesov ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan maçı Sparta Prag 3-1 kazandı.

TETTEH'DEN 2 GOL

'ın listesinde bulunan forvet Benjamin Tetteh ise 45 dakika sahada kalırken 6 ve 9. dakikalarda iki gol kaydetti.

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