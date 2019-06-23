23 Haziran 2019, Pazar
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Sparta Prag'a dönen Semih Kaya ilk maçına çıktı
Giriş Tarihi: 23.06.2019
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine kattığı Semih Kaya, geri döndüğü Sparta Prag'la ilk maçına çıktı.
Geçen sezonun ikinci yarısında sarı kırmızılıların Sparta Prag'dan kiraladığı ve takımda tutmak istediği söylenen Semih Kaya, bonservisinin bulunduğu Sparta Prag'a döndü ve ilk maçına çıktı.
Semih Kaya, Sparta Prag'ın Benesov ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan maçı Sparta Prag 3-1 kazandı.
TETTEH'DEN 2 GOL
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan forvet Benjamin Tetteh ise 45 dakika sahada kalırken 6 ve 9. dakikalarda iki gol kaydetti.
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